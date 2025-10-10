Vendredis culturels théâtre avaricum Châteaumeillant

Vendredis culturels théâtre avaricum Châteaumeillant vendredi 10 octobre 2025.

Vendredis culturels théâtre avaricum

Châteaumeillant Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Théâtre Avaricul pièce Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz de Mohamed Kacimi.

Dans une maison d’arrêt, autour de Barbara la bibliothécaire, se retrouvent, tous les jours, Rosa, Marylou, Zélie et Lily. Elles évoquent leur quotidien, leurs combines, et parfois leur passé. Un soir de Noël, elles imaginent un banquet; elles préparent la fête et les cadeaux qu’elles doivent envoyer à leurs enfants. Mais avant minuit, débarque une primo arrivante Frida.

Le rire pour oublier le désespoir, la sororité pour oublier la solitude, la littérature pour oublier l’isolement, les mots pour oublier les maux une tragi-comédie carcérale pleine d’énergie, de joie et d’émotion. 10 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64

English :

Théâtre Avaricul: play Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz by Mohamed Kacimi.

German :

Avaricul-Theater: Stück Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz von Mohamed Kacimi.

Italiano :

Théâtre Avaricul: spettacolo Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz di Mohamed Kacimi.

Espanol :

Théâtre Avaricul: obra Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz de Mohamed Kacimi.

L’événement Vendredis culturels théâtre avaricum Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CHATEAUMEILLANT