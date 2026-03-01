Vendredis culturels, Théâtre Les Châpeaux Verts

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Théâtre Les Chapeaux Verts, compagnie de théâtre d’Orsennes

Dans le cadre des vendredis culturels, l’association Culture Patrimoine Terroir de Châteaumeillant programme la pièce de théâtre Du vent dans les branches de sassafras par la compagnie Les Chapeaux Verts.

Une famille de colons, les Rockfeller, aïeux encore miséreux des manias du pétrole, tente de survivre dans ce nouveau monde misère, choc des générations, des cultures… mais un événement va bouleverser leur vie. Le ranch est encerclé par les indiens, l’attaque est imminente, ils sont des centaines, eux ne sont que cinq…Leurs chances de survie sont bien minces, à moins que…

C’est un western burlesque que nous propose ici René de Obaldia; cette pièce délirante joue avec humour des clichés du Far-West, nous offrant un hommage drôle et touchant au cinéma de notre enfance. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre d’or: one rich man, three poor men

L’événement Vendredis culturels, Théâtre Les Châpeaux Verts Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-02-12 par OT CHATEAUMEILLANT