Vendredis de l’été Concert Crazy Love Bouxwiller

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

Le groupe Crazy Love revisite les classiques de la chanson française, du rock et de la variété. Une ambiance chaleureuse et entraînante.

Buvette et restauration par le SRIB Handball. .

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

English :

The Crazy Love group revisits the classics of French chanson, rock and variety. A warm and lively atmosphere.

German :

Die Gruppe Crazy Love lässt Klassiker des französischen Chansons, des Rock und des Varietés neu aufleben. Eine warme und mitreißende Atmosphäre.

Italiano :

Crazy Love rivisita i classici della chanson francese, del rock e del pop. Un’atmosfera calda e vivace.

Espanol :

Crazy Love revisita los clásicos de la chanson francesa, el rock y el pop. Un ambiente cálido y animado.

