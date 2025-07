Vendredis de l’été Concert Rock Traffic Bouxwiller

Vendredis de l’été Concert Rock Traffic Bouxwiller vendredi 11 juillet 2025.

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Le groupe de Michel Jehlen vous fait voyager dans l’univers du blues-rock des années 70, à la rencontre des grands guitar heroes. Une soirée énergique à ciel ouvert.

Buvette et restauration par le Hexe Hoft .

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

English :

Michel Jehlen?s band takes you on a journey through the blues-rock world of the 70s, to meet the great guitar heroes. An energetic open-air evening.

German :

Die Band von Michel Jehlen nimmt Sie mit auf eine Reise in die Welt des Blues-Rocks der 70er Jahre, auf der Sie die großen Gitarrenhelden treffen. Ein energiegeladener Abend unter freiem Himmel.

Italiano :

La band di Michel Jehlen vi accompagna in un viaggio attraverso il mondo del blues-rock degli anni ’70, per incontrare i grandi guitar hero. Una serata energica all’aria aperta.

Espanol :

La banda de Michel Jehlen le lleva de viaje por el mundo del blues-rock de los años 70, al encuentro de los grandes héroes de la guitarra. Una enérgica velada al aire libre.

L’événement Vendredis de l’été Concert Rock Traffic Bouxwiller a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre