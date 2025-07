Vendredis de l’été Soirée folklorique Bouxwiller

Vendredis de l’été Soirée folklorique Bouxwiller vendredi 25 juillet 2025.

Vendredis de l’été Soirée folklorique

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-07-25 20:30:00

2025-07-25

Démonstrations de danses traditionnelles avec le Groupe Folklorique du Pays de Hanau, suivies d’un concert du Duo du Frohnberg. Chants, musiques alsaciennes et ambiance conviviale au rendez-vous !

Buvette et restauration sur place .

Parvis du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

English :

Traditional dance demonstrations by the Groupe Folklorique du Pays de Hanau, followed by a concert by the Duo du Frohnberg. Alsatian songs and music in a convivial atmosphere!

German :

Vorführungen traditioneller Tänze mit der Groupe Folklorique du Pays de Hanau, gefolgt von einem Konzert des Duo du Frohnberg. Elsässische Lieder, Musik und eine gesellige Atmosphäre erwarten Sie!

Italiano :

Dimostrazioni di danze tradizionali del Groupe Folklorique du Pays de Hanau, seguite da un concerto del Duo du Frohnberg. Canti e musica alsaziani in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Demostraciones de danzas tradicionales a cargo del Groupe Folklorique du Pays de Hanau, seguidas de un concierto del Duo du Frohnberg. Canciones y música alsacianas en un ambiente agradable

L’événement Vendredis de l’été Soirée folklorique Bouxwiller a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre