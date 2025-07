Vendredis de l’été Spectacle « R.I.P Cerisaie » Bouxwiller

Vendredis de l’été Spectacle « R.I.P Cerisaie » Bouxwiller vendredi 4 juillet 2025.

Vendredis de l’été Spectacle « R.I.P Cerisaie »

5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La Cie Mamaille et Hélène Géhin revisitent La Cerisaie de Tchekhov avec une touche d’humour, d’autodérision et de poésie. Ce spectacle questionne, avec esprit et distance, notre époque en transformation.

La Compagnie Mamaille et Hélène Géhin revisitent La Cerisaie de Tchekhov avec une touche d’humour, d’autodérision et de poésie. Ce spectacle questionne, avec esprit et distance, notre époque en transformation.

Buvette proposée par le Théâtre du Marché aux Grains. .

5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu

English :

Cie Mamaille and Hélène Géhin revisit Chekhov’s « The Cherry Orchard » with a touch of humor, self-mockery and poetry. With wit and distance, this show questions our changing times.

German :

Die Cie Mamaille und Hélène Géhin interpretieren Tschechows « Kirschgarten » mit einem Hauch von Humor, Selbstironie und Poesie neu. Das Stück stellt mit Witz und Distanz unsere Zeit im Wandel in Frage.

Italiano :

Cie Mamaille e Hélène Géhin rivisitano Il giardino dei ciliegi di Cechov con un tocco di umorismo, autoironia e poesia. Con arguzia e distanza, questo spettacolo si interroga sui nostri tempi che cambiano.

Espanol :

Cie Mamaille y Hélène Géhin revisitan El jardín de los cerezos de Chéjov con un toque de humor, autoburla y poesía. Con ingenio y distancia, este espectáculo cuestiona nuestros tiempos cambiantes.

L’événement Vendredis de l’été Spectacle « R.I.P Cerisaie » Bouxwiller a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre