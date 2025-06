Vendredis du Patrimoine « Veules en relief » ! Photos stéréoscopiques vers 1860 – Veules-les-Roses 25 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Vendredis du Patrimoine « Veules en relief » ! Photos stéréoscopiques vers 1860 Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 20:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Conférence donné par Dominique Chaignet, avec des anciennes vues stéréoscopiques d’un pionnier de la photographie Constant Alexandre Famin.

A 20:30 au cinéma salle Anaïs Aubert.

La conférence sera précédée du film sur les frères Lumière et d’un dîner partagé.

5€, gratuit pour les adhérents.

Place des Ecossais

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 65 16 58 postmaster@aspv-veules.fr

English : Vendredis du Patrimoine « Veules en relief » ! Photos stéréoscopiques vers 1860

Lecture by Dominique Chaignet, with old stereoscopic views of a pioneer of photography: Constant Alexandre Famin.

At 20:30 at the Salle Anaïs Aubert cinema.

The lecture will be preceded by a film on the Lumière brothers and a shared dinner.

5, free for members.

German :

Vortrag von Dominique Chaignet, mit alten stereoskopischen Ansichten eines Pioniers der Fotografie: Constant Alexandre Famin.

Um 20:30 Uhr im Kino Salle Anaïs Aubert.

Vor dem Vortrag wird ein Film über die Brüder Lumière gezeigt und anschließend gibt es ein gemeinsames Abendessen.

5?, kostenlos für Mitglieder.

Italiano :

Conferenza di Dominique Chaignet, con vecchie vedute stereoscopiche di un pioniere della fotografia: Constant Alexandre Famin.

Alle 20:30 nella sala cinema Anaïs Aubert.

La conferenza sarà preceduta da un film sui fratelli Lumière e da una cena condivisa.

5, gratuito per i soci.

Espanol :

Conferencia de Dominique Chaignet, con antiguas vistas estereoscópicas de un pionero de la fotografía: Constant Alexandre Famin.

A las 20:30 en la sala Anaïs Aubert.

La charla irá precedida de una película sobre los hermanos Lumière y de una cena compartida.

5 ¤, gratuito para los socios.

L’événement Vendredis du Patrimoine « Veules en relief » ! Photos stéréoscopiques vers 1860 Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre