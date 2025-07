Vendredis en musique Tribute Saulcet

Vendredis en musique Tribute Saulcet vendredi 1 août 2025.

Vendredis en musique Tribute

Église Saint-Julien Saulcet Allier

Tarif : – – EUR

5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Partez à la découverte des quatre soirées organisées dans nos églises, avec une édition placée sous le thème du Jazz. Groupe Tribute Jazz épuré, voué à l’émotion et au lyrisme, sans jamais négliger le swing, cette fête du rythme et de la syncope

Église Saint-Julien Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Discover the four evenings organized in our churches, with the theme of Jazz. Band: pure Tribute Jazz, dedicated to emotion and lyricism, without ever neglecting swing, that feast of rhythm and syncopation

German :

Entdecken Sie die vier Abende, die in unseren Kirchen organisiert werden, mit einer Ausgabe, die unter dem Motto Jazz steht. Gruppe: Tribute Reiner Jazz, der sich der Emotion und der Lyrik verschrieben hat, ohne dabei den Swing zu vernachlässigen, dieses Fest des Rhythmus und der Synkope

Italiano :

Scoprite le quattro serate organizzate nelle nostre chiese, con il tema del Jazz. Band: Pure Tribute Jazz, dedicato all’emozione e al lirismo, senza mai trascurare lo swing, la celebrazione del ritmo e della sincope

Espanol :

Descubra las cuatro veladas organizadas en nuestras iglesias, con el tema del Jazz. Banda: puro Jazz Tributo, dedicado a la emoción y al lirismo, sin descuidar nunca el swing, esa celebración del ritmo y la síncopa

