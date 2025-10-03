Vendredis Festifs Vins & Fruits de mer Domaine Grand-Chemin Savignargues
Domaine Grand-Chemin 115 rue des vins Savignargues Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
verre sérigraphié + une dégustation offerte
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
2025-10-03
Soirée Vins & Fruits de Mer au Domaine Grand Chemin
Domaine Grand-Chemin 115 rue des vins Savignargues 30350 Gard Occitanie +33 4 66 83 42 83 lisalabbe@domainegrandchemin.fr
English :
Wine & Seafood Evening at Domaine Grand Chemin
German :
Wein- und Meeresfrüchteabend auf der Domaine Grand Chemin
Italiano :
Serata di vino e frutti di mare al Domaine Grand Chemin
Espanol :
Velada de vino y marisco en Domaine Grand Chemin
