Vendredis Festifs Vins & Fruits de mer Domaine Grand-Chemin Savignargues

Vendredis Festifs Vins & Fruits de mer

Domaine Grand-Chemin 115 rue des vins Savignargues Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

verre sérigraphié + une dégustation offerte

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Soirée Vins & Fruits de Mer au Domaine Grand Chemin

Domaine Grand-Chemin 115 rue des vins Savignargues 30350 Gard Occitanie +33 4 66 83 42 83 lisalabbe@domainegrandchemin.fr

English :

Wine & Seafood Evening at Domaine Grand Chemin

German :

Wein- und Meeresfrüchteabend auf der Domaine Grand Chemin

Italiano :

Serata di vino e frutti di mare al Domaine Grand Chemin

Espanol :

Velada de vino y marisco en Domaine Grand Chemin

