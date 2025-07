VENDREDIS GRATUITS | Impromptu Collectif La Balayette à Ciel Méru

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Début : 2025-07-25 15:00:00

fin : 2025-07-25 16:00:00

2025-07-25

Cet été, vivez la culture autrement !

Chaque vendredi après-midi, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre ses portes gratuitement pour une expérience riche en découvertes et en émotions.

Au programme spectacles pour petits et grands, visites guidées spontanées, animations et démonstrations autour des savoir-faire qui font la richesse du musée.

Vendredi 25 juillet, à 15h, le Collectif La Balayette à Ciel investit les lieux pour une création unique IMPROMPTU

Inspiré par la poésie du musée et ses espaces singuliers, ce spectacle in situ mêle musique, mouvements et sensations dans une performance entièrement inédite.

Le temps d’un après-midi, laissez-vous surprendre par cette exploration artistique qui bouscule les repères, renverse les regards et invite à une pause contemplative, hors du temps.

Une proposition délicate et immersive signée Jérôme Jasmin, Sébastien Jolly, Marion Soyer et Guillaume Varin, pour une rencontre sensible avec le lieu.

Représentation à 15h.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. 0 .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

