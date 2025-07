VENDREDIS GRATUITS | Nótt, Sieste Musicale Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru

vendredi 8 août 2025.

VENDREDIS GRATUITS | Nótt, Sieste Musicale Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre

51 rue Roger Salengro Méru Oise

2025-08-08 15:00:00

2025-08-08 16:00:00

2025-08-08

Cet été, vivez la culture autrement !

Chaque vendredi après-midi, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre ses portes gratuitement pour une expérience riche en découvertes et en émotions.

Au programme spectacles pour petits et grands, visites guidées spontanées, animations et démonstrations autour des savoir-faire qui font la richesse du musée.

Vendredi 8 août, laissez-vous emporter par une parenthèse poétique et sensorielle avec NÓTT Sieste musicale , un spectacle signé par la compagnie Les 3 Coups l’Œuvre.

À l’ombre des arbres, confortablement installés dans un écrin de verdure, les spectateur·ice·s sont invités à se détendre et à laisser vagabonder leur imaginaire. Harpe, guitare, kalimba, tambour, bol tibétain… les sons se mêlent aux chants des oiseaux pour créer une atmosphère douce et envoûtante.

Portée par la voix de magiciennes-conteuses et une poésie immersive, cette sieste musicale est une véritable invitation au rêve, entre nature, musique et imaginaire. Un moment suspendu à vivre en famille.

Représentation à 15h

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. 0 .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France contact@musee-nacre.fr

