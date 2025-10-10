Vendredis Littéraires Houdemont
Vendredis Littéraires Houdemont vendredi 10 octobre 2025.
Vendredis Littéraires
2 allée Gaston Lelièvre Houdemont Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 15:30:00
fin : 2025-10-10 17:30:00
Rencontre et dédicace avec Jocelyne BIGARÉ.
À propos de l’auteure
– Romancière
– Ancienne membre du GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)
– Écrivain public, biographe et poète
– Ouvrages Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte
Profitez de cette occasion pour échanger avec l’auteure et découvrir son univers riche et captivant !Tout public
English :
Meeting and signing session with Jocelyne BIGARÉ.
About the author
– Novelist
– Former member of GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)
– Public writer, biographer and poet
– Books: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte
Take this opportunity to chat with the author and discover her rich, captivating world!
German :
Treffen und Signierstunde mit Jocelyne BIGARÉ.
Über die Autorin
– Romanautorin
– Ehemaliges Mitglied der GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)
– Öffentliche Schriftstellerin, Biografin und Dichterin
– Werke: Der letzte Mensch, Wir Alten, Chaos in der grünen Zone
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit der Autorin auszutauschen und ihre reiche und fesselnde Welt zu entdecken!
Italiano :
Incontro e sessione di firme con Jocelyne BIGARÉ.
Informazioni sull’autore
– Romanziere
– Ex membro del GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)
– Scrittore pubblico, biografo e poeta
– Libri: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte
Cogliete l’occasione per chiacchierare con l’autrice e scoprire il suo mondo ricco e accattivante!
Espanol :
Encuentro y sesión de firmas con Jocelyne BIGARÉ.
Sobre la autora
– Novelista
– Antiguo miembro del GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)
– Escritora pública, biógrafa y poeta
– Libros: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte
Aproveche esta oportunidad para charlar con la autora y descubrir su mundo rico y cautivador
L’événement Vendredis Littéraires Houdemont a été mis à jour le 2025-09-19 par DESTINATION NANCY