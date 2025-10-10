Vendredis Littéraires Houdemont

Vendredis Littéraires Houdemont vendredi 10 octobre 2025.

Vendredis Littéraires

2 allée Gaston Lelièvre Houdemont Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 15:30:00

fin : 2025-10-10 17:30:00

Rencontre et dédicace avec Jocelyne BIGARÉ.

À propos de l’auteure

– Romancière

– Ancienne membre du GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)

– Écrivain public, biographe et poète

– Ouvrages Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte

Profitez de cette occasion pour échanger avec l’auteure et découvrir son univers riche et captivant !Tout public

2 allée Gaston Lelièvre Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

English :

Meeting and signing session with Jocelyne BIGARÉ.

About the author

– Novelist

– Former member of GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)

– Public writer, biographer and poet

– Books: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte

Take this opportunity to chat with the author and discover her rich, captivating world!

German :

Treffen und Signierstunde mit Jocelyne BIGARÉ.

Über die Autorin

– Romanautorin

– Ehemaliges Mitglied der GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)

– Öffentliche Schriftstellerin, Biografin und Dichterin

– Werke: Der letzte Mensch, Wir Alten, Chaos in der grünen Zone

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit der Autorin auszutauschen und ihre reiche und fesselnde Welt zu entdecken!

Italiano :

Incontro e sessione di firme con Jocelyne BIGARÉ.

Informazioni sull’autore

– Romanziere

– Ex membro del GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)

– Scrittore pubblico, biografo e poeta

– Libri: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte

Cogliete l’occasione per chiacchierare con l’autrice e scoprire il suo mondo ricco e accattivante!

Espanol :

Encuentro y sesión de firmas con Jocelyne BIGARÉ.

Sobre la autora

– Novelista

– Antiguo miembro del GTEC (Groupement des Écrivains Conseils)

– Escritora pública, biógrafa y poeta

– Libros: Le dernier homme, Nous les vieux, Chaos en zone verte

Aproveche esta oportunidad para charlar con la autora y descubrir su mundo rico y cautivador

