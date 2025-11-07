Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset

Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral

Vendredi 7 novembre 2025 de 20h à 22h.

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 22h.

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 22h.

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h à 22h. Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28

Chaque semaine, le vendredi soir est l’occasion de venir savourer un diner ou des tapas en musique au restaurant Terre de Mistral.

Retrouvez la programmation des soirées du mois de novembre.

Vendredi 7 novembre Miotto Duo Jazz/soul jazz (orgue, batterie)

Vendredi 14 novembre Marc Aubree et Delphine Nerot Jazz (chant, guitare)

Vendredi 21 novembre Roberto Sax Jazz latino/funk (saxophone, clarinette)

Vendredi 28 novembre Jazz’Potes Trio Standards de jazz (piano, guitare, contrebasse)



Réservation en ligne ou au 04 42 29 14 84.

Concert gratuit (hors restauration). .

Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Every week, Friday evenings are an opportunity to enjoy a musical dinner or tapas at the Terre de Mistral restaurant.

Find out more about our November evening program.

German :

Jede Woche bietet der Freitagabend die Gelegenheit, im Restaurant Terre de Mistral ein Abendessen oder Tapas mit Musik zu genießen.

Hier finden Sie das Programm der Abende im November.

Italiano :

Ogni settimana, il venerdì sera è l’occasione per gustare una cena musicale o delle tapas al ristorante Terre de Mistral.

Scoprite il programma delle serate di novembre.

Espanol :

Todas las semanas, las noches de los viernes son una oportunidad para disfrutar de una cena musical o de tapas en el restaurante Terre de Mistral.

Más información sobre el programa de las veladas de noviembre.

L’événement Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Rousset a été mis à jour le 2025-10-24 par Provence Tourisme