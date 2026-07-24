Informations pratiques

Gigean

VENDREDIS NOCTURNES DE GIGEAN

4 Rue des Écoles Laïques Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21

VENDREDI NOCTURNE, C’EST PARTI !

VENDREDI NOCTURNE, C’EST PARTI !

Le compte à rebours est terminé vendredi 24 juillet, on lance la saison des Vendredis Nocturnes !

Cet été, les Vendredis Nocturnes font leur retour au Jardin Public pour trois soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la découverte.

Artisans, créateurs, animations familiales et ambiance musicale seront au rendez-vous pour profiter pleinement des douces soirées estivales. Les enfants pourront s’amuser grâce aux jeux gonflables proposés par Jo le Gonflable.

Une soirée conviviale sous les étoiles vous attend, alors venez nombreux profiter de ce premier rendez-vous de l’été !

Programmation 2026

Vendredi 24 juillet

Les Mobil’Hommes

Un duo de chanson française en déambulation, mêlant humour, proximité et bonne humeur pour une soirée pleine de surprises.

Vendredi 14 août

Los Musicos

Le groupe aux sonorités festives et entraînantes vous fera voyager au rythme d’un répertoire convivial et chaleureux.

Vendredi 21 août

Soirée Latino

Initiez-vous à la bachata lors d’un cours gratuit de 19h à 19h45, avant de prolonger la soirée sur des rythmes latinos dans une ambiance estivale et dansante.

Jardin Public de Gigean

De 19h à 23h

Entrée libre et gratuite

Trois rendez-vous incontournables pour partager de beaux moments en famille ou entre amis au cœur de l’été gigeannais. .

4 Rue des Écoles Laïques Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 64

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English : VENDREDIS NOCTURNES DE GIGEAN

FRIDAY NIGHT—LET’S GO!

L’événement VENDREDIS NOCTURNES DE GIGEAN Gigean a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau