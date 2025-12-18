VENDREDIS VITAMINÉS Eus

VENDREDIS VITAMINÉS

Pas un Zeste! C’est le retour des Vendredis vitaminés des Agrumes Schaller!

Croquez l’exception, cueillez l’instant, au cœur du domaine historique des agrumes rares en Europe, vivez une immersion unique!! Grâce à une visite guidée du domaine, enchainant dégustation et cueillette, savourez des parfums d’ailleurs, cueilli ici!!

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie laboutique@agrumes-schaller.com

Not a Zest! The vitamin-packed Schaller Citrus Fridays are back!

Bite into the exception, pick the moment, in the heart of the historic estate of citrus fruits rare in Europe, experience a unique immersion! Thanks to a guided tour of the estate, combining tasting and picking, savor the scents of elsewhere, picked here!

