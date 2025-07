Vendre’disco Freistroff

Vendre’disco Freistroff vendredi 1 août 2025.

Vendre’disco

68 Rue Robert Schuman Freistroff Moselle

Vendre’disco, la soirée qui fait bouger l’été

Un bar à bulles pour commencer la soirée en douceur, buvette et restauration pour les gourmands, dès 20h, DJ SUD prend le contrôle des platines.

Entrée libre, seule la bonne humeur est obligatoireTout public

68 Rue Robert Schuman Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 61 20 62 26

English :

Vendre’disco, the party that gets summer moving

A bubbly bar to get the evening off to a gentle start, refreshments and food for gourmets, and from 8pm, DJ SUD takes control of the decks.

Free entry, only good spirits are required

German :

Vendre’disco, die Party, die den Sommer in Bewegung bringt

Eine Seifenblasenbar, um den Abend sanft zu beginnen, Getränkestand und Essen für die Feinschmecker, ab 20 Uhr übernimmt DJ SUD die Kontrolle über die Turntables.

Freier Eintritt, nur gute Laune ist Pflicht

Italiano :

Vendre’disco, la festa che mette in moto l’estate

Un bar spumeggiante per iniziare dolcemente la serata, rinfreschi e cibo per i più golosi, e dalle 20.00 DJ SUD si occuperà dei piatti.

Ingresso libero, è richiesto solo il buon umore

Espanol :

Vendre’disco, la fiesta que anima el verano

Un bar burbujeante para empezar la noche con buen pie, refrescos y comida para los más golosos, y a partir de las 20:00 DJ SUD toma el control de los platos.

Entrada gratuita, sólo se requiere buen humor

