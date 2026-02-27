VENEZ À ESCALE À SÈTE EN TRAIN TOURISTIQUE

Sète Hérault

Tarif : 29 – 29 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Offrez-vous une escapade originale et conviviale à l’occasion de la Fête des traditions maritimes à Sète en embarquant à bord du Train Bleu du Sud. Le temps d’une journée, laissez-vous porter par le charme d’un voyage ferroviaire au départ de Langogne, Alès ou Nîmes, direction la Méditerranée.

Offrez-vous une escapade originale et conviviale à l’occasion de la Fête des traditions maritimes à Sète en embarquant à bord du Train Bleu du Sud. Le temps d’une journée, laissez-vous porter par le charme d’un voyage ferroviaire au départ de Langogne, Alès ou Nîmes, direction la Méditerranée.À votre arrivée à Sète, plongez dans l’ambiance unique d’un grand rendez-vous maritime vieux gréements majestueux, quais animés, patrimoine maritime et atmosphère festive vous attendent au cœur de la ville portuaire. Ce trajet aller-retour vous permet de profiter pleinement de la manifestation tout en évitant les contraintes de circulation et de stationnement.Voyager en train, c’est aussi choisir le confort et la simplicité installez-vous, admirez les paysages et commencez votre journée dès le départ. Une buvette avec boissons fraîches est proposée à bord pour agrémenter le trajet.—-Informations pratiques Date samedi 4 avril 2026Trajet aller-retour uniquement vers Sète (les animations et activités sur place restent à la charge des voyageurs)Horaires prévisionnels Langogne départ 8h18 retour 21h22Alès départ 10h28 retour 19h29Nîmes départ 11h05 retour 18h56Sète arrivée 12h10 départ 17h54 .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 34 13 61 85

English :

Treat yourself to an original and convivial escapade during the Fête des traditions maritimes in Sète by boarding the Train Bleu du Sud. Let yourself be carried away for a day by the charm of a rail journey from Langogne, Alès or Nîmes to the Mediterranean.

L’événement VENEZ À ESCALE À SÈTE EN TRAIN TOURISTIQUE Sète a été mis à jour le 2026-02-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE