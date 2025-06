Venez à la rencontre de deux structures de l’insertion : Start’air et Inserim ! Agence RENNES OUEST Rennes 26 juin 2025

Venez à la rencontre des recruteurs/recruteuses : Start’air : est une association intermédiaire qui a pour ambition d’accompagner dans le respect de leurs choix de vie, les personnes éloignées de l’emploi en ayant pour objectif l’emploi durable et la formation.temps plein . Agent polyvalent de collectivité F/H Rennes et alentour. Agent de production boulangerie F/H Pacé. Cuisinier F/H Rennes et alentourInsérim : Leurs missions : aux côtés du public en insertion pour les accompagner, tant sur les aspects professionnels que sociaux. Inserim leur propose des missions en entreprise, quels que soient les secteurs d’activité, et sécuRennes et alentour : Manoeuvre bâtiment (aide maçon / coffreur) – Agent maintenance bâtimentCesson-Sévigné : Manutentionnaire (Permis B)Montfort-sur-Meu : ouvrier agroalimentaire En parallèle du contrat de travail, les structures peuvent vous accompagner sur différents volets : accompagnement sur votre projet professionnel, logement, mobilité …

Venez rencontrer vos structures le Jeudi 26 Juin 2025dans votre agence France travail Rennes ouest 167 route de Lorient – 35000 Rennes Nous proposons différents créneaux : à partir de 9h à partir de 10h à partir de 11h

