VENEZ A LA RENCONTRE de l’organisme de formation PROMEO Agence CHAUNY Chauny

VENEZ A LA RENCONTRE de l’organisme de formation PROMEO Jeudi 13 novembre, 10h00 Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T10:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T10:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Trouvez la formation qui correspond à votre projet ! PROMEO, le partenaire de votre réussite depuis plus de 60 ans, expert dans la formation technique de l’industrie et tertiaire sera présent au sein de notre agence afin de vous renseigner sur leur formation dans différents domaines : – automatisme-robotique – aéronautique – bureautique – chaudronnerie -tuyauterie – soudage – commerce – achats -vente

entretien individuel

La semaine de l'industrie Découverte secteur / métier