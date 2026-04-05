Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole Cour des Verdiaux Nantes
Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole Cour des Verdiaux Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 10:00 – 14:30
Gratuit : oui En famille
L’association Beaulieu en action, en lien avec l’équipe de quartier, propose un temps de sensibilisation autour de la propreté. A cette occasion, de nombreux partenaires (NMH, le centre socioculturel beaulieu, la CLCV,…) seront présents dont les ambassadeurs tri et prévention de la direction des déchets de Nantes Métropole.L’occasion pour avoir toutes les informations sur la gestion des déchets, pour poser toutes les questions. Mais aussi de faire tourner le vélomixeur pour préparer de délicieux smoothie à partir de fruits et légumes voués à être jetés.
Cour des Verdiaux Nantes 44021
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