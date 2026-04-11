Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole, Cour des Verdiaux, Nantes
Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole, Cour des Verdiaux, Nantes samedi 11 avril 2026.
Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole Samedi 11 avril, 10h00 Cour des Verdiaux Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T14:30:00+02:00
L’association Beaulieu en action, en lien avec l’équipe de quartier, propose un temps de sensibilisation autour de la propreté. A cette occasion, de nombreux partenaires (NMH, le centre socioculturel beaulieu, la CLCV,…) seront présents dont les ambassadeurs tri et prévention de la direction des déchets de Nantes Métropole.
L’occasion pour avoir toutes les informations sur la gestion des déchets, pour poser toutes les questions. Mais aussi de faire tourner le vélomixeur pour préparer de délicieux smoothie à partir de fruits et légumes voués à être jetés.
Cour des Verdiaux Cour des Verdiaux 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les ambassadeurs tri et prévention seront présents sur Beau Lieu propre ambassadeurs tri
Nantes Métropole
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