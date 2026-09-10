Venez à la rencontre des Compagnons du Devoir, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines

Informations pratiques

Venez à la rencontre des Compagnons du Devoir Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Haras régional de Rosières-aux-Salines Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez cette association qui œuvre depuis des siècles à la transmission des savoir-faire et des métiers, notamment à travers l’apprentissage et la formation des jeunes.

À cette occasion, les Compagnons du Devoir vous proposeront des démonstrations de couverture et de charpente et vous présenteront leur association, leurs métiers et leur savoir-faire.

Une belle occasion de découvrir des métiers d’art et du patrimoine, et de rencontrer celles et ceux qui les font vivre !

Haras régional de Rosières-aux-Salines 1 rue Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 98 70 91 65 https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-de-rosieres-aux-salines/ https://www.facebook.com/ifceRosieres/ Le Haras régional de Rosières-aux-Salines est aujourd’hui un centre de formation et un complexe équestre. Fondé en 1767 par le représentant du roi de France, le marquis de la Galaizière, le haras repose sur d’anciennes salines royales.

À travers les années, le haras a su conserver le témoignage de son histoire, avec, entre autres, son manège historique et son écurie.

Fortement modernisé à compter de 2010, le site du Haras, propriété du Conseil régional Grand Est, accueille l’Institut français du cheval et de l’équitation, le Pôle Hippique du Grand Est, la SCIC Haras régional, le siège de l’association Cheval Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand Est, ainsi que les associations Ros’hier et Rosières Attelage. Parking accessible.

Découvrez cette association qui œuvre depuis des siècles à la transmission des savoir-faire et des métiers, notamment à travers l’apprentissage et la formation des jeunes.

©Compagnons du Devoir