Venez #AgirContreLesDiscriminations ! | QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Dans le cadre de la 9e
Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations, ANI International
vous invite à un temps fort à Quartier Jeunes le samedi 18 octobre de 14h à
18h.
Au programme :
- Espace jeux ludiques :
quiz, cartes et outils pédagogiques pour tester ses connaissances et
mieux comprendre les discriminations.
- Réactions guidées :
plongez dans des témoignages authentiques de jeunes recueillis lors
d’ateliers et de micro-trottoirs, puis échangez autour de questions
stimulantes.
- Mur d’expression libre :
partagez vos expériences ou vos idées pour construire une société plus
inclusive.
- Exposition artistique et
multimédia : découvrez nos créations produites dans le cadre de
notre projet « Tous en Campagne Contre les discriminations »
(Bandes dessinées, podcasts, micros-trottoirs conçus par des jeunes…).
- Réseaux sociaux :
prenez-vous une photo avec le cadre #AgirContreLesDiscriminations et
contribuez à donner de la visibilité au mouvement.
- Activité bonus (selon
l’affluence) : un débat mouvant pour confronter les idées et
réfléchir collectivement.
Un espace convivial,
créatif et participatif pour apprendre, s’exprimer et s’engager. Venez
seul·e, entre ami·es ou en famille, et repartez avec des clés pour agir au
quotidien contre les discriminations.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris