Venez #AgirContreLesDiscriminations ! | QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Dans le cadre de la 9e

Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations, ANI International

vous invite à un temps fort à Quartier Jeunes le samedi 18 octobre de 14h à

18h.

Au programme :

Espace jeux ludiques :

quiz, cartes et outils pédagogiques pour tester ses connaissances et

mieux comprendre les discriminations.

plongez dans des témoignages authentiques de jeunes recueillis lors

d’ateliers et de micro-trottoirs, puis échangez autour de questions

stimulantes.

partagez vos expériences ou vos idées pour construire une société plus

inclusive.

multimédia : découvrez nos créations produites dans le cadre de

notre projet « Tous en Campagne Contre les discriminations »

(Bandes dessinées, podcasts, micros-trottoirs conçus par des jeunes…).

prenez-vous une photo avec le cadre #AgirContreLesDiscriminations et

contribuez à donner de la visibilité au mouvement.

l’affluence) : un débat mouvant pour confronter les idées et

réfléchir collectivement.

Un espace convivial,

créatif et participatif pour apprendre, s’exprimer et s’engager. Venez

seul·e, entre ami·es ou en famille, et repartez avec des clés pour agir au

quotidien contre les discriminations.

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris