Venez apprendre à faire votre Pastis ! La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Venez apprendre à faire votre Pastis !

Samedi 6 décembre 2025 de 11h à 12h30. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Venez tout savoir sur le Pastis ! Exposés, débats et réalisation pratique.

Vous allez imaginer votre propre recette de Pastis et repartir avec votre création ! Une expérience inédite et originale ! .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Learn all about Pastis! Presentations, discussions and hands-on experience.

German :

Kommen Sie und erfahren Sie alles über Pastis! Vorträge, Diskussionen und praktische Durchführung.

Italiano :

Venite a scoprire tutto sul Pastis! Presentazioni, dibattiti ed esperienze pratiche.

Espanol :

¡Venga y descubra todo sobre Pastis! Presentaciones, debates y experiencias prácticas.

