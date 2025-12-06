Venez apprendre à faire votre Pastis ! La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence
Venez apprendre à faire votre Pastis ! La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence samedi 6 décembre 2025.
Venez apprendre à faire votre Pastis !
Samedi 6 décembre 2025 de 11h à 12h30. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
2025-12-06
Venez tout savoir sur le Pastis ! Exposés, débats et réalisation pratique.
Vous allez imaginer votre propre recette de Pastis et repartir avec votre création ! Une expérience inédite et originale ! .
La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Learn all about Pastis! Presentations, discussions and hands-on experience.
German :
Kommen Sie und erfahren Sie alles über Pastis! Vorträge, Diskussionen und praktische Durchführung.
Italiano :
Venite a scoprire tutto sul Pastis! Presentazioni, dibattiti ed esperienze pratiche.
Espanol :
¡Venga y descubra todo sobre Pastis! Presentaciones, debates y experiencias prácticas.
