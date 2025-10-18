Venez apprendre et réparer vous-même votre vélo avec l’aide de nos bénévoles ! BICYCL’UP Lomme

Adhésion annuelle : 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T13:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T13:00:00

Venez apprendre à réparer vous-même votre vélo avec l’aide des bénévoles !

Ou bien venez aussi passer un bon moment en aidant l’association en réparant un des vélos de l’association issu d’un don !

Ambiance sympa et chaleureuse tous les samedis matin de 10h à 13h

Votre adhésion vous permet de venir autant de fois que vous le voulez dans l’année et pour réparer votre vélo de profiter de pièces d’occasion ou neuves à petit prix solidaire

BICYCL’UP 183 rue Anatole France 59160 LOMME Lomme 59160 Nord Hauts-de-France

ATELIER D’AUTO-REPARATION VELO auto-réparation vélo