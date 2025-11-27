Venez assister à un spectacle avec le Clos Jugy Jugy

Venez assister à un spectacle avec le Clos Jugy

Tarif : 55 EUR

Début : 2026-02-28 15:15:00

Fin : 2026-02-28

2026-02-28

Un univers sur glace féerique Holiday On Ice est un spectacle emblématique qui réunit l’art du patinage, la danse et la musique.

Des numéros qui enchantent et inspirent. Le spectacle propose une série de numéros variés, allant de performances acrobatiques sur glace à des séquences musicales émouvantes. Holiday on Ice revisite avec modernité des classiques du divertissement, offrant une mise en scène innovante qui ravit petits et grands. L’énergie et la précision des patineurs, alliées à une ambiance féerique, font de chaque représentation un moment de pur enchantement.

Le départ se fera de Jugy à 15h15 Place de la Mairie.

20€ d’Arrhes à donner à l’inscription avant le 10/12/2025 Chez Chantal Simon .

Place de la Mairie Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 56 00 72

