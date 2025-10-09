Venez bénéficier d’un test visuel Mairie du 15ème PARIS

Venez bénéficier d’un test visuel Mairie du 15ème PARIS jeudi 9 octobre 2025.

A l’occasion de la Journée mondiale de la vue le 9 octobre 2025, les bénévoles du Lions Club vous proposent de bénéficier d’un test visuel à l’accueil de la Mairie du 15ème arrondissement.

Le Lions Club vous propose de bénéficier d’un test visuel gratuit.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo