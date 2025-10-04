VENEZ BOUGER AVEC NOUS POUR OCTOBRE ROSE ! Cerelles

VENEZ BOUGER AVEC NOUS POUR OCTOBRE ROSE ! Cerelles samedi 4 octobre 2025.

VENEZ BOUGER AVEC NOUS POUR OCTOBRE ROSE !

7 Rue de la Grandmaison Cerelles Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

5 .

7 Rue de la Grandmaison Cerelles 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lepointcommeun@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VENEZ BOUGER AVEC NOUS POUR OCTOBRE ROSE ! Cerelles a été mis à jour le 2025-09-18 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan