Venez bruncher à la Taverne des Gaulois à Saint Laurent Blangy

Pas-de-Calais

Tarif :

Le dimanche 18 mai et le dimanche 29 juin 2025

Venez découvrir l’Auberge de Jeunesse des Francas du Pas-de-Calais dans une ambiance chaleureuse avec notre brunch. Profitez d’un repas convivial et d’un moment d’échange et de détente en musique, accompagné par un guitariste en live.

Au menu, un buffet de boissons chaudes et jus de fruits avec le choix entre trois assiettes:

-Assiette Tradition (viennoiserie, gaufres…)

-Assiette Scandinave (base de charcuterie, fromage, salade…)

-Assiette Anglaise (oeufs, bacon, scones…)

Inscription requise avant le 12 mai pour le dimanche 18 mai et avant le 23 juin pour le dimanche 29 juin

Informations pratiques:

Le dimanche 18 mai et le dimanche 29 juin de 9h à 12h

Inscription conseillée en cliquant ici

Tarif unique 23€, enfants acceptés à partir de 12 ans

Rendez-vous à la Taverne des Gaulois, 14 rue du Général de Gaulle à Saint Laurent Blangy

14 rue du Général de Gaulle La Taverne des Gaulois

Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 73 69 83

