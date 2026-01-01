Venez bruncher à l’Yeuse Hôtel L’Yeuse Châteaubernard

Venez bruncher à l’Yeuse

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : Dimanche 2026-01-11 11:30:00

fin : 2026-12-20

2026-01-11

Buffet de producteurs locaux: Confitures, pâte à tartiner, galette charentaise, salade de fruits, céréales, sélection de pains, truite fumée, tartes salées, salades, un plat du jour, boissons chaudes, jus de fruits et tout ça à volonté.

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60

English :

Buffet from local producers: jams, spreads, galette charentaise, fruit salad, cereals, yoghurts, cheeses, selection of breads, smoked trout, savoury tarts, salads, a dish of the day, hot drinks, fruit juices and all you can eat.

