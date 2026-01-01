Venez bruncher à l’Yeuse Hôtel L’Yeuse Châteaubernard
Venez bruncher à l’Yeuse Hôtel L’Yeuse Châteaubernard dimanche 11 janvier 2026.
Venez bruncher à l’Yeuse
Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11 11:30:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-01-11
Buffet de producteurs locaux: Confitures, pâte à tartiner, galette charentaise, salade de fruits, céréales, sélection de pains, truite fumée, tartes salées, salades, un plat du jour, boissons chaudes, jus de fruits et tout ça à volonté.
.
Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Buffet from local producers: jams, spreads, galette charentaise, fruit salad, cereals, yoghurts, cheeses, selection of breads, smoked trout, savoury tarts, salads, a dish of the day, hot drinks, fruit juices and all you can eat.
L’événement Venez bruncher à l’Yeuse Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac