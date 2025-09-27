Venez Buller à Cusset 2025 Cusset

Venez Buller à Cusset 2025 Cusset samedi 27 septembre 2025.

Venez Buller à Cusset 2025

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le festival “Venez Buller à Cusset”, sera de retour pour une nouvelle édition en plein cœur de ville. Ouvert à tous et en entrée libre, ce festival a pour but de faire découvrir au plus grand nombre l’univers de la bande dessinée, du manga et du comics.

.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

English :

The festival « Venez Buller à Cusset », will be back for a new edition in the heart of the city. Open to all and free entry, this festival aims to discover the world of comics, manga and comics.

German :

Das Festival « Venez Buller à Cusset » wird auch in diesem Jahr wieder im Herzen der Stadt stattfinden. Das Festival ist für alle offen, der Eintritt ist frei, und es soll möglichst vielen Menschen die Welt der Comics, Mangas und Cartoons näher bringen.

Italiano :

Il festival « Venez Buller à Cusset » torna per una nuova edizione nel cuore della città. Aperto a tutti e a ingresso gratuito, questo festival si propone di avvicinare il maggior numero di persone al mondo dei fumetti, dei manga e dei libri a fumetti.

Espanol :

El festival « Venez Buller à Cusset » vuelve en una nueva edición al corazón de la ciudad. Abierto a todos y con entrada gratuita, este festival pretende introducir al mayor número posible de personas en el mundo del cómic, el manga y el tebeo.

L’événement Venez Buller à Cusset 2025 Cusset a été mis à jour le 2025-08-05 par Vichy Destinations