Venez buller avec les chèvres Champsac

La Chèvrerie de la Peytavigne vous ouvre ses portes. Jean-Francois et Catherine vous feront visiter leur petite exploitation caprine Bio et vous expliqueront, avec passion, leur métier l’élevage, la fabrication des fromages et des savons. Vous pourrez tester la traite et aller vous promener dans les bois avec le petit troupeau de chèvres. La visite se terminera par une dégustation… des fromages bien entendu. C’est le printemps, vous aurez le plaisir de rencontrer les chevrettes.

Prévoir des chaussures adaptées. Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.

En partenariat avec la Chèvrerie de la Peytavigne.

Rens. et inscription avant le 8/04/26 auprès du Parc 05 53 55 36 00 .

La Pétavigne Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

