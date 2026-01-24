Venez célébrer la chandeleur au jardin ! Conservatoire des Légumes Anciens Béarn Assat
Venez célébrer la chandeleur au jardin !
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Au programme
– Dégustation de crêpes et partage d’un goûter convivial au CLAB jus de pommes, chocolat chaud, crêpes aux confitures du jardin, etc.
– Atelier de réalisation de lanternes décoration, assemblage et personnalisation de sa lanterne et découverte de l’origine de la chandeleur.
– Visite nocturne du jardin à la lanterne à la tombée de la nuit, découverte du jardin d’une manière originale déambulation, écoute des bruits de la nuit, observation des étoiles, etc.
Matériel
N’hésitez pas à venir avec du matériel supplémentaire pour personnaliser vos lanternes boîtes de fromage (type camembert), feuilles de couleur cartonnées, papier de soie, poinçons divers et variés, etc.
Pensez à amener des vêtements chauds et adaptés à la météo ! .
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
