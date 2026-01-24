Venez célébrer la chandeleur au jardin ! Conservatoire des Légumes Anciens Béarn Assat

Venez célébrer la chandeleur au jardin !

Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Au programme

– Dégustation de crêpes et partage d’un goûter convivial au CLAB jus de pommes, chocolat chaud, crêpes aux confitures du jardin, etc.

– Atelier de réalisation de lanternes décoration, assemblage et personnalisation de sa lanterne et découverte de l’origine de la chandeleur.

– Visite nocturne du jardin à la lanterne à la tombée de la nuit, découverte du jardin d’une manière originale déambulation, écoute des bruits de la nuit, observation des étoiles, etc.

Matériel

N’hésitez pas à venir avec du matériel supplémentaire pour personnaliser vos lanternes boîtes de fromage (type camembert), feuilles de couleur cartonnées, papier de soie, poinçons divers et variés, etc.

Pensez à amener des vêtements chauds et adaptés à la météo ! .

