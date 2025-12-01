Venez célébrer la nouvelle année VIELLE-AURE Vielle-Aure

Venez célébrer la nouvelle année VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 31 décembre 2025.

Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31

A partir de 20H
Auberge espagnole ouverte à tous ( boisson en vente buvette)
Soirée déguisée hommes et femmes inversent leurs tenues
From 8pm
Spanish meal open to all (drinks on sale at the refreshment stand)
Men and women reverse their outfits costume party

