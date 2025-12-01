Venez célébrer la nouvelle année VIELLE-AURE Vielle-Aure

Venez célébrer la nouvelle année

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

A partir de 20H

Auberge espagnole ouverte à tous ( boisson en vente buvette)

Soirée déguisée hommes et femmes inversent leurs tenues

.

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 30 17 55

English :

From 8pm

Spanish meal open to all (drinks on sale at the refreshment stand)

Men and women reverse their outfits costume party

