Venez chanter avec les gratteurs

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Concert des Gratteurs du Bief, un programme totalement renouvelé.

Buvette sur place.

Entrée libre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 50 48 43

English : Venez chanter avec les gratteurs

German : Venez chanter avec les gratteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Venez chanter avec les gratteurs Champagnole a été mis à jour le 2025-10-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA