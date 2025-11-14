Venez chanter avec les gratteurs Champagnole
Venez chanter avec les gratteurs Champagnole vendredi 14 novembre 2025.
Venez chanter avec les gratteurs
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Concert des Gratteurs du Bief, un programme totalement renouvelé.
Buvette sur place.
Entrée libre. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 50 48 43
English : Venez chanter avec les gratteurs
German : Venez chanter avec les gratteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Venez chanter avec les gratteurs Champagnole a été mis à jour le 2025-10-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA