Venez chanter Noël place grégoire de tours Brioude

Venez chanter Noël

place grégoire de tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pour la 6e édition de Venez chanter Noël , venez joindre vos voix aux instrumentistes pour une heure de chants traditionnels d’avant l’arrivée du Père Noël.

+33 7 86 61 39 71 contact@amisdelabasilique.org

English :

For the 6th edition of Venez chanter Noël , join the instrumentalists for an hour of traditional carols from before Santa’s arrival.

