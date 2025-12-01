Venez chanter Noël place grégoire de tours Brioude
Venez chanter Noël place grégoire de tours Brioude samedi 20 décembre 2025.
Venez chanter Noël
place grégoire de tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Pour la 6e édition de Venez chanter Noël , venez joindre vos voix aux instrumentistes pour une heure de chants traditionnels d’avant l’arrivée du Père Noël.
place grégoire de tours Basilique Saint-Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 61 39 71 contact@amisdelabasilique.org
English :
For the 6th edition of Venez chanter Noël , join the instrumentalists for an hour of traditional carols from before Santa’s arrival.
