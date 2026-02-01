Venez chiner à la ressourcerie de l’Ophite LOURDES Lourdes
Venez chiner à la ressourcerie de l'Ophite
LOURDES Boulevard Espagne Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
Tous les premiers samedis du mois retrouvez la ressourcerie de l’Ophite pour donner une seconde vie à vos objets et meubles !
Cet atelier est animé par Ambul’en bois.
10 h 12 h & 14 h 17 h à la Maison du projet.
Participation libre.
Renseignements au 07 66 48 95 65
LOURDES Boulevard Espagne Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 48 95 65
English :
Every first Saturday of the month, come to the Ophite recycling center to give a second life to your objects and furniture!
This workshop is run by Ambul?en bois.
10 h ? 12 h & 14 h ? 5 pm at the Maison du projet.
Free admission.
Information on 07 66 48 95 65
