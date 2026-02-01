Venez chiner à la ressourcerie de l’Ophite LOURDES Lourdes

Venez chiner à la ressourcerie de l’Ophite

LOURDES Boulevard Espagne Lourdes Hautes-Pyrénées

Tous les premiers samedis du mois retrouvez la ressourcerie de l’Ophite pour donner une seconde vie à vos objets et meubles !

Cet atelier est animé par Ambul’en bois.

10 h 12 h & 14 h 17 h à la Maison du projet.

Participation libre.

Renseignements au 07 66 48 95 65

LOURDES Boulevard Espagne Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 48 95 65

English :

Every first Saturday of the month, come to the Ophite recycling center to give a second life to your objects and furniture!

This workshop is run by Ambul?en bois.

10 h ? 12 h & 14 h ? 5 pm at the Maison du projet.

Free admission.

Information on 07 66 48 95 65

