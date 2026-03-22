Venez composer votre infusion du moment

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

C’est le Printemps, célébrons le retour des beaux jours

Présentation des plantes locales printanières et de leur utilité afin de confectionner ses tisanes avec les Elixirs de Terre Mère 15 .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com

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English :

It’s Spring, let’s celebrate the return of fine weather

L’événement Venez composer votre infusion du moment Meillant a été mis à jour le 2026-03-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE