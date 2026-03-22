Venez composer votre infusion du moment Meillant
Venez composer votre infusion du moment Meillant samedi 18 avril 2026.
Venez composer votre infusion du moment
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
C’est le Printemps, célébrons le retour des beaux jours
Présentation des plantes locales printanières et de leur utilité afin de confectionner ses tisanes avec les Elixirs de Terre Mère 15 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
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English :
It’s Spring, let’s celebrate the return of fine weather
L’événement Venez composer votre infusion du moment Meillant a été mis à jour le 2026-03-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE