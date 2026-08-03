Venez compter les oiseaux limicoles ! Le Teich
mardi 1 septembre 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Venez compter les oiseaux limicoles !
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Célébrée le 6 septembre, la Journée mondiale des Limicoles invite chaque année les ornithologues amateurs et expérimentés du monde entier à participer au recensement international des oiseaux de rivage une semaine pour compter et faire connaître les limicoles de tous horizons.
Pour l’occasion, la Réserve ornithologique du Teich invite ses visiteurs à compter les limicoles présents sur le site du 1er au 6 septembre 2026.
1. Téléchargez votre fiche de comptage sur le site internet de la Réserve.
2. Complétez-la au fur et à mesure de votre visite de la Réserve.
Thomas Ferrari, responsable scientifique du site, sera présent sur les sentiers le 6 septembre de 13h30 à 16h30 avec des longues-vues et des compteurs à main, pour vous accompagner dans le comptage des grands groupes de limicoles. .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Venez compter les oiseaux limicoles !
L’événement Venez compter les oiseaux limicoles ! Le Teich a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Le Teich
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