Venez créer numérique Médiathèque la Quincaillerie Langon

Venez créer numérique

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Début : 2025-11-19

fin : 2026-02-11

2025-11-19 2025-12-10 2026-02-11 2026-06-17

Des machines, des idées et vous ! La création n’a plus de limites. Ateliers pour créer, fabriquer, pour petits et grands curieux avec l’impression 3D, la découpe vinyle, la gravure laser.

Sur inscription A partir de 10 ans .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

