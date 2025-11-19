Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Venez créer numérique Médiathèque la Quincaillerie Langon mercredi 19 novembre 2025.

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Des machines, des idées et vous ! La création n’a plus de limites. Ateliers pour créer, fabriquer, pour petits et grands curieux avec l’impression 3D, la découpe vinyle, la gravure laser.

Sur inscription A partir de 10 ans   .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39  bibliotheques@cdcsudgironde.fr

