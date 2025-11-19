Venez créer numérique Médiathèque la Quincaillerie Langon
Venez créer numérique Médiathèque la Quincaillerie Langon mercredi 19 novembre 2025.
Venez créer numérique
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2025-11-19 2025-12-10 2026-02-11 2026-06-17
Des machines, des idées et vous ! La création n’a plus de limites. Ateliers pour créer, fabriquer, pour petits et grands curieux avec l’impression 3D, la découpe vinyle, la gravure laser.
Sur inscription A partir de 10 ans .
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
English : Venez créer numérique
German :
Italiano :
Espanol : Venez créer numérique
L’événement Venez créer numérique Langon a été mis à jour le 2025-11-06 par La Gironde du Sud