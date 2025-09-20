Venez croquer Beg Meil Village Club du Soleil de Beg-Meil Fouesnant

20 personnes maximum par groupe – amateurs éclairés et novices bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une animation originale pour un lieu d’exception ! Venez visiter le club du Soleil de Beg Meil avec vos crayons ou vos pinceaux !

On commence avec une visite du site de la Région Bretagne pour tout savoir du projet de l’architecte Henri Mouette et du sculpteur Pierre Székely qui, en 1968, vient marquer le paysage fouesnantais. Et ça continue avec son carnet ou son chevalet pour dessiner ces formes atypiques en présence des Croqueurs de Concarneau (association de dessin). Une opportunité d’exercer son regard et son trait tout en (re)découvrant l’architecture et l’histoire d’un lieu unique !

Samedi et dimanche : visite guidée-dessinée de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Apporter son propre matériel de dessin si souhaité (du matériel peut être fourni sur place).

Sur réservation uniquement : mathilde.robin@bretagne.bzh

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici : https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

Village Club du Soleil de Beg-Meil Hent Ty Nod, 29170 Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne mathilde.robin@bretagne.bzh

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine