Venez danser à la Gobinière ! – Château de La Gobinière Orvault, 18 mai 2025 14:00, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui à partir de 10 ans

Dans le cadre d’Un Beau Dimanche à la Gobinière à Orvault, le Collectif 1.5 recherche des danseurs, danseuses complices (aucune connaissance de la danse requise), pour accompagner la déambulation chorégraphique du chorégraphe Gabriel Um. Venez participer à Exodanse, déambulation chorégraphique adaptée au parc de La Gobinière et ses chemins méconnus. Un parcours à la rencontre entre danse, poésie et musique, pour explorer autrement nos territoires, pas à pas. C’est l’occasion de passer trois moments de danse avec un chorégraphe reconnu Gabriel Um, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Gabriel vous emmènera dans une déambulation dans le parc de La Gobinière, vous serez complice tout au long du spectacle qui dure une heure. Aucune aptitude particulière n’est demandée pour participer ! Déambulation à 14h30 et à 17h.1h – à partir de 10 ans – Sur les chemins du parc de la GobinièreInscrivez-vous pour participer : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pNSqmuufB0OxFlDKeF1xAP1YLKplyGhJuO3eMkOMsXhUOFJHVEdCREpZMDBPSk1UUEdNMzZJTUtGOS4u&origin=Invitation&channel=0

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/