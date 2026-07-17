Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château !, Château de Gramont, Bidache

Informations pratiques

Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Gramont Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les vestiges vous invitent à la danse !

Des personnages en costumes d’époque vous entraîneront avec grâce dans la danse. Vous pourrez également explorer librement le château de Gramont grâce au guide de visite remis à l’entrée.

Classé au titre des monuments historiques, le château vous plonge au cœur de l’histoire des grandes familles d’autrefois. Berceau de la maison de Gramont depuis le Moyen Âge, il conserve les vestiges d’appartements Renaissance et des pavillons où se mêlent influences italiennes et décors du XVIIIe siècle.

Depuis le sommet du donjon, profitez d’un panorama à 360° sur la vallée de la Bidouze et les Pyrénées.

Château de Gramont 520 allée de Gramont, 64520 Bidache Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 56 03 49 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/le-pays-de-bidache/ Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. Dominant la vallée de la Bidouze, il possède un imposant donjon médiéval, vestige le plus ancien du château. Les ruines actuelles du château retracent six siècles de construction du XIIIe au XIXe siècle. Personnes en situation d’handicap : nous contacter.

Les vestiges vous invitent à la danse !

©OTPB