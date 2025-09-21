Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château ! Château de Gramont Bidache

Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château ! Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Château de Gramont Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Les vestiges vous invitent à la danse !

Des personnages en costume d’époque, vous entraîneront gracieusement dans la danse… Vous aurez également l’opportunité d’explorer librement le château de Gramont (un guide de visite vous sera remis à l’entrée).

En tant que site classé au titre des Monuments historiques, ce lieu vous emmenera au cœur des tumultes du passé des grandes familles d’autrefois. Berceau de la maison de Gramont depuis le Moyen Âge, vous découvrirez les vestiges des appartements Renaissance et les pavillons où se mêlent subtilement influences italiennes et décors du XVIIIe siècle. Du sommet du donjon, profitez d’un panorama à 360° surplombant la vallée de la Bidouze et les Pyrénées.

Château de Gramont 520 allée de Gramont, 64520 Bidache Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 56 03 49 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/le-pays-de-bidache/ Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. Dominant la vallée de la Bidouze, il possède un imposant donjon médiéval, vestige le plus ancien du château. Les ruines actuelles du château retracent six siècles de construction du XIIIe au XIXe siècle. Personnes en situation d’handicap : nous contacter.

© M. Cretin, OTPB