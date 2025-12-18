Venez danser Carnac
Venez danser Carnac dimanche 18 janvier 2026.
Venez danser
41 Avenue des Salines Carnac Morbihan
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-18
Animé par Nicole Beck
Nombre de places limité
Réservation conseillée par mail ou téléphone
Billetterie à partir de 14h30 .
41 Avenue des Salines Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 62 63 18 94
English :
