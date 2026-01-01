Venez danser irlandais Espace de la Gare Argelès-Gazost
Venez danser irlandais Espace de la Gare Argelès-Gazost mardi 20 janvier 2026.
Venez danser irlandais
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 16:15:00
fin : 2026-02-17 17:30:00
Date(s) :
2026-01-20
Tous les mardis. Cinq ateliers de découverte du set-dancing.
Informations et inscription par téléphone.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
Every Tuesday. Five set-dancing discovery workshops.
Information and registration by phone.
