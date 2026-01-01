Venez danser irlandais Espace de la Gare Argelès-Gazost

Venez danser irlandais

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-20 16:15:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-01-20

Tous les mardis. Cinq ateliers de découverte du set-dancing.

Informations et inscription par téléphone.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Every Tuesday. Five set-dancing discovery workshops.

Information and registration by phone.

