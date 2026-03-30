Venez danser les mutxiko ! Sur la place Urt
Venez danser les mutxiko ! Sur la place Urt dimanche 19 avril 2026.
Venez danser les mutxiko !
Sur la place Place du port Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Ce rendez-vous dansant sera suivi d’une dégustation d’huîtres et de crevettes en présence de nos amis Elyse et KIki, de la poissonnerie Chez Elyse à Lège-Cap-Ferret, ainsi que de produits de la terre.
Apportez votre carnet de chant, notre ami Watson sera ravi de vous accompagner ! .
Sur la place Place du port Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Venez danser les mutxiko !
L’événement Venez danser les mutxiko ! Urt a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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