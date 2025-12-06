Venez décorer le sapin de noël Place de l’église Campagne

Venez décorer le sapin de noël

Place de l’église Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La mairie de Campagne vous invite à un moment convivial autour du sapin de noël.

Porter votre bonne humeur, la mairie a les décorations !

La mairie de Campagne vous invite à un moment convivial autour du sapin de noël.

Porter votre bonne humeur, la mairie a les décorations ! .

Place de l’église Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 85 mairie@campagne-en-perigord.fr

English : Venez décorer le sapin de noël

The Mairie de Campagne invites you to spend a convivial moment around the Christmas tree.

Wear your good mood, the town hall has the decorations!

German : Venez décorer le sapin de noël

Das Rathaus von Campagne lädt Sie zu einem gemütlichen Beisammensein rund um den Weihnachtsbaum ein.

Tragen Sie Ihre gute Laune mit sich, das Rathaus hat die Dekorationen!

Italiano :

La Mairie de Campagne vi invita a trascorrere un momento di convivialità intorno all’albero di Natale.

Indossate il vostro buon umore, il Municipio ha le decorazioni!

Espanol : Venez décorer le sapin de noël

La Mairie de Campagne le invita a pasar un momento de convivencia en torno al árbol de Navidad.

Póngase buen humor, ¡el Ayuntamiento tiene los adornos!

L’événement Venez décorer le sapin de noël Campagne a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère