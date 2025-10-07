Venez découvrir 3 métiers essentiels en bâtiment Carreleur, Peintre et Menuisier Agence RENNES EST Montgermont

La présentation de ces 3 métiers sera animée par 3 chefs d’entreprises et 3 stagiaires en apprentissage au du CFA bâtiment, qui partageront leurs expérience et leurs parcours.Cette présentation vous offrira une occasion unique de découvrir les pratiques, les compétences requises et les opportunités offertes dans ces métiers. Vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants et obtenir des conseils précieux pour votre projet professionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/469371

Agence RENNES EST 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine