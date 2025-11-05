Venez découvrir ArianeGroup et ses métiers pour un Job Dating 100 % féminin. Agence Les Mureaux Les Mureaux

Venez découvrir ArianeGroup et ses métiers pour un Job Dating 100 % féminin. Mercredi 5 novembre, 12h30 Agence Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T12:30:00+01:00 – 2025-11-05T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T12:30:00+01:00 – 2025-11-05T16:00:00+01:00

Cet événement exclusif, organisé par France Travail en partenariat avec ArianeGroup, a pour objectif d’offrir aux femmes une occasion privilégiée de rencontrer leur représentants . Il permet également d’obtenir des informations approfondies sur les différentes carrières proposées au sein de l’entreprise et de participer à un job dating spécialement conçu pour leur recrutement. Cette initiative s’adresse à toutes les femmes intéressées par les opportunités professionnelles chez ArianeGroup, qu’el

Agence Les Mureaux 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515055 »}]

Cet événement exclusif, organisé par France Travail en partenariat avec ArianeGroup, a pour objectif d’offrir aux femmes une occasion privilégiée de rencontrer leur représentants . #TousMobilisés La semaine de l’industrie